شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 14.9 مليار جنيه أرباحاً على المساهمين منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، 14.9 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و177 مليون جنيه حتى يوم 14 يوليو الجارى.

جاء ذلك مقارنة بقيمة 20.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى موزعة بين 2309 مليون جنيه خلال يوليو، 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، 5990 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 2063 مليون جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.

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وخلال الأسبوع الماضى بلغ إجمالى قيمة الأرباح النقدية، 177 مليون جنيه، منخفضة من 101 مليون جنيه فى الأسبوع السابق.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.