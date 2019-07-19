شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: توقعات بانخفاض معدل استهلاك الوقود 4% لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، أنه من المتوقع انخفاض معدل استهلاك الوقود للعام الجاري بنحو 4% لافتا أن تلك النسبة من الانخفاض تأتي بعد معالجة التشوهات الاستهلاكية للوقود نتيجة ترشيد دعم للمنتجات البترولية و وتطبيق خطة احلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار في العديد من الاستهلاكات .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن معدل استهلاك الوقود قد انخفض خلال العام الماضي بمقدار 4% وذلك كنتيجة للرفع التدريجي لدعم المنتجات البترولية متوقعا استمرار انخفاض معدل الاستهلاك للسنوات القادمة.

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يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية ، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2022/2023.

وهناك مجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا منها وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار، وتوسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 3 .2 مليار دولار،ومجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 5 .2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 1 .2 مليار دولار.