شكرا لقرائتكم خبر عن 10.6 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 719 مليون ورقة منفذة على 75 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.4 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

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أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6 ملايين ورقة منفذة على 862 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 24.15% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 75.85%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 524 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 42 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 631 مليون جنيه، بحجم تداول 128 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.4 مليار جنيه بحجم تداول 652 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 65.5 ألف عملية.