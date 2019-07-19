شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الداش كوين على ثباته دون مستوى 110.90، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 93.13.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 95.00 والمقاومة 115.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط