شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات سلبية الآن ليتحرك دون مستوى 99.20، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام اختبار مستوى 84.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 99.20 و104.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 84.60 والمقاومة 105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط