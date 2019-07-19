شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات سلبية الآن بعد اختبار مستوى 222.92، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي الأول عند 189.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 190.00 والمقاومة 240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط