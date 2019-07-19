شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية بعد صمود مستوى 10600.00 أمام اندفاع السعر الصاعد الأخير، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، تعززه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 9855.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 10600.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9855.80 والمقاومة 11000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط