شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون المقاومة المحورية 62.92، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 59.93 بشكل رئيسي، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 62.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط