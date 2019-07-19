شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته دون مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 54.47 مبدئياً، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض.

الثبات دون 56.40 يمثّل الشرط الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح، مع التذكير بأن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر إلى 53.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.47 والمقاومة 57.33

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط