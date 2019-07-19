شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب قرب مستوى 16.50، ولا زلنا نرجح استمرار الميل الصاعد بتأثير نموذج القاع المزدوج المكتمل مسبقاً، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 17.30 بعد اختراق المستوى السابق، في حين يمثل الثبات فوق 16.00 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.30 والمقاومة 16.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد