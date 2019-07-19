- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب قرب مستوى 16.50، ولا زلنا نرجح استمرار الميل الصاعد بتأثير نموذج القاع المزدوج المكتمل مسبقاً، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 17.30 بعد اختراق المستوى السابق، في حين يمثل الثبات فوق 16.00 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.30 والمقاومة 16.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للفضة 19-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.