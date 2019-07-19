شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للدعم المحوري 1438.90 الآن، حيث يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وتأكيد كسر المستوى المذكور سيدفع السعر لزيارة مستوى 1408.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة. المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستوى 1438.90. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1430.00 والمقاومة 1460.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 19-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.