الاقتصاد

بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نتائج أعمال قوية لمايكروسوفت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع اليوم الجمعة، فى الوقت الذى دفعت فيه نتائج أعمال قوية لمايكروسوفت أسهم التكنولوجيا للارتفاع وعززت تفاؤل السوق بعد أن قدم جون وليامز رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى دفعة للآمال بأن المركزى الأمريكى بصدد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 23.41 نقطة أو 0.09 % عند الفتح إلى 27246.38 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.15 نقطة أو 0.31 % إلى 3004.26 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 34.10 نقطة أو 0.42 % إلى 8241.34 نقطة عند الفتح.

 

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