شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 19-7-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 19-7-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

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وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 – 3.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 1.5 – 2.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3.5- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 - 13 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، والليمون البلدى 9-15 جنيهات.