شكرا لقرائتكم خبر عن واردات ألمانيا من الغاز فى 5 أشهر ترتفع 17% والفاتورة تزيد 16% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعى زادت 17.3% فى الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى وأن فاتورة وارداتها ارتفعت 16.3%. ووفقا لأرقام من مكتب التجارة الخارجية الألمانى بلغ حجم واردات الغاز حتى نهاية مايو 63.5 مليار متر مكعب. Advertisements ودفع المستوردون الألمان 11.4 مليار يورو (12.8 مليار دولار) لشراء الغاز أثناء تلك الفترة مقارنة مع 9.8 مليار يورو قبل عام. وتستورد ألمانيا الغاز بشكل رئيسى من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط أنابيب.

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