شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: ضخ 2.8 مليار بالنصف الأول من 2019 لتمويل 11 ألف مشروع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك نمو مستمر فى القروض والخدمات المالية المقدمة من جهاز المشروعات إلى الشباب، كاشفة أن إجمالى ما ضخه الجهاز بالفترة من يناير إلى يونيو 2019 بلغ 2.8 مليار جنيه.
وأضافت نيفين جامع لـ"الخليج 365"، أنه تم تمويل 11 ألف مشروع صغير ومتناهى، خلقت 174.6 فرصة عمل جديدة، لافتة إلى أنه تم إتاحة منح بـ 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت 33.7 ألف يومية عمل.
بشأن مستهدفات التمويل بالنصف الثانى من 2019ـ كشفت نيفين جامع، أن الجهاز يستهدف ضخ 3 مليار جنيه كتمويلات جديدة، للمشاريع المتوسطة، ولفتت إلى أن 47 % من محفظة تمويلات الجهاز موجهه للمشاريع الجديدة، بعكس الجهات التمويلية الأخرى التى تسعى فقط لتمويل المشروعات القائمة.
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