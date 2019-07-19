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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، اليوم الجمعة، إن خام برنت سيظل يُتداول فى نطاق بين 60 و67 دولارا للبرميل فى النصف الثانى من 2019 فى حالة غياب تحقق "مخاطر ثنائية" نابعة من التوترات فى الشرق الأوسط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال البنك فى مذكرة "العوامل الأساسية للنفط ما زالت تشير إلى أوضاع يتسم فيها الطلب بالانخفاض فى ظل (بيئة) ضعيفة للاقتصاد الكلى ومحدودية إتاحة المعروض بسبب الصدمات".
وأضاف البنك أن استهلاك الوقود قد يلقى دعما بفعل ارتفاع الامتثال لقواعد للمنظمة البحرية الدولية تدخل حيز النفاذ فى 2020، فيما قد يتبدد أثر أى صعود للأسعار فى الربع الأخير من العام ناتج عن تطبيق تلك القواعد بفعل ارتفاع متوقع يزيد عن مليونى برميل يوميا فى الطاقة الاستيعابية لخطوط أنابيب فى الحوض البرمى بالولايات المتحدة.
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