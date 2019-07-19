شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنتهى من صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات والزيادات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحكومة من صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يوليو 2019، بالعلاوات والزيادات المقررة مع بداية العام المالى 2019 - 2020.

وبدأت وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الشهر الجارى، يوم الأحد الماضى 14 يوليو ولمدة 5 أيام انتهت يوم الخميس، لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإدارى للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ"الخليج 365".

وأكدت المصادر، أن الزيادات التى تم تنفيذها مع رواتب العاملين بالدولة للشهر الجارى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة.

وتكلف حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.

وتم منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضى ، كما تم منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من بداية شهر يوليو الجارى.

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وأكدت وزارة المالية، أن موعد تقديم صرف الرواتب يسرى على أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر"، وذلك بمناسبة بدء العمل بموزانة العام المالى الجديد 2019/ 2020، وتيسيرا على العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد.

ومن جانبه، أكد مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

وكانت وزارة المالية، قد قررت زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.