شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشغل عربيتك بغاز.. 16 ألف جنيه وفر سنوياً من فرق استهلاك 10 متر غاز يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت إحدى شركات قطاع البترول والمتخصصة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، دراسة عن فرق التكلفة بين استهلاك الغاز الطبيعي والوقود للسيارات وتضمنت الدراسة أن استهلاك 10 لتر من بنزين 92 يتكلف 80 جنيها فحين أن فرق الوفر عند استهلاك 10 متر مكعب من الغاز والذي يساوي إجمالي 35 جنيها وبذلك فإن الوفر المالي سيكون 45 جنيها وبالتالي فإن الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا من بنزين 92 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي وبالتالي سيكون الوفر 16200 جنيها.

يذكر أن إحلال الغاز الطبيعي محل البنزين كوقود للسيارة يوفر مبالغ طائلة لمالكى السيارات ، حيث أن وزارة البترول لديها مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فى المحافظات المختلفة،كما أن هناك توجهات من جانب الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابى على العائد الاقتصادى والأثر البيئى حيث يعد وقود نظيف صديق للبيئة حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، و يقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالى انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أى من مركبات الرصاص، و يخفض إجمالى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت، حيث أن نسبة الكبريت فى الغاز الطبيعي نسبة ضعيفة جداً بالمقارنة بوقود (سولار / بنزين). Advertisements وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد عقد اجتماعاً خلال منتصف الشهر الجاري ،لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعى) كما كلّف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع، وخطوات ومراحل التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وفي الوقت نفسه إنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات. ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي 3.5 جنيه وسعر لتر بنزين 92 .8 جنيه وسعر لتر بنزين 95 .9 جنيه.

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