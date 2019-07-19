شكرا لقرائتكم باكستان ترفع سعر الفائدة إلى 13.25 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - "الحياة" | منذ ساعتين في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 17:32

رفع البنك المركزي الباكستاني هذا الأسبوع سعر الفائدة المصرفية بمقدار 100 نقطة ليرتفع من 12.25 في المئة، إلى 13.25 في المئة.



ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في تقرير لها اليوم (الجمعة) أن هذا المعدل لسعر الفائدة المصرفية يعتبر الأعلى في تاريخ البلاد.

ونسبت إلى محافظ البنك المركزي الباكستاني الدكتور رضا باقر قوله إن البنك اضطر على رفع سعر الفائدة المصرفية للسيطرة على التضخم والحد من ارتفاع معدل الغلاء في البلاد.

وأعرب عن أمله في أن تشهد مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تحسناً واضحاً خلال الفترة الأشهر المقبلة بسبب السياسيات الاقتصادية الإيجابية التي تبنتها الحكومة.