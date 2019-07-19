الجمارك تستثني كميات السجائر الشخصية مع الركاب القادمين من الأختام الضريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مسؤول العلاقات العامة في الجمارك السعودية علي الجعفري لـ «مكة» استثناء كميات التبغ والسجائر التي ترد بصحبة الركاب وتطابق الكميات المنصوص عليها في نظام الضريبة الانتقائية من قرار الإلزام بوجود الأختام الضريبية الصالحة والمفعلة، والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 23 أغسطس المقبل، تنفيذا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الخاصة بالأختام الضريبية والشروط والضوابط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء عليها.

وأفاد بأن الجمارك ستسهم عبر منافذها الجمركية في تحقيق أهداف الأختام الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل التي تعد أحد أبرز الشركاء في العمل الجمركي.

سيشمل كل التبغ

وأشار الجعفري إلى أن القرار سيشمل في الفترة المقبلة أيضا السجائر الالكترونية، حيث يطبق في البداية على جميع أنواع التبغ ومشتقاته، لافتا إلى أن الأختام الضريبية تعزز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي ‏يتم استيرادها إلى المملكة وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية إلى المملكة بطريقة نظامية مشروعة وتحد من التهريب.

Advertisements

ضمان التحصيل

وأكد الجعفري أن الإجراء الجديد سيضمن تحصيل جميع الضرائب والرسوم المستحقة على هذا النوع من السلع، إضافة إلى تعزيز قدرة الجهات ذات العلاقة على تحليل ومراجعة ‏السلع المستوردة بهدف تحديد التجارة غير المشروعة لتلك السلع والمنتجات، وبما يسهم في تقليص استيرادها إلى أكبر قدر ممكن.

تحقيق المعايير

ولفت إلى أن تطبيق النظام يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (‏FCTC‏) من خلال القدرة على ‏تتبع منتجات التبغ المستوفية لتلك المعايير.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت عبر موقعها الالكتروني مستوردي منتجات السجائر للتقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية من خلال موقع الهيئة.

الختم الضريبي