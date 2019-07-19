شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أول يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف أوائل الشهر الجاري، بحسب بيانات صادرة اليوم.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر وفق مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة رويترز إلى 98.4 نقطة في الشهر الجاري من 98.2 نقطة في يونيو/حزيران، بينما توقع محللون أن يسجسل المؤشر 98.5 نقطة في قراءته الأولية.

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