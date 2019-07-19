شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع زيادة التوقعات بخفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مدعومة بزيادة التكهنات الرامية إلى خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.



يأتي ذلك بعد تصريحات أحد أعضاء الاحتياطي الاتحادي أمس والتي أكد فيها ضرورة اتخاذ البنك المركزي إجراءات لمواجهة أي تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي.



وفسر محللون في الأسواق هذه التصريحات بأنها إشارة جديدة على أن البنك المركزي يتجه نحو خفض معدل الفائدة هذا الشهر.

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وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الأحداث في السوق قائلاً على حسابه بموقع "تويتر": "إلى الفيدرالي: لا يوجد تضخم" وذلك لحثه على خفض الفائدة.



وطغت هذه التصريحات على مخاوف الأسواق من الحرب التجارية التي تجددت بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 27287 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 8219 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2997 نقطة.