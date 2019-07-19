شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين تنخفض مع إقبال المستثمرين نحو الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم متأثرة بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل التكهنات بشأن معدل الفائدة.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي بمدينة نيويورك "أمس بأن البنك المركزي عليه خفض الفائدة والتحرك سريعاً من اجل مواجهة أي إشارات تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي.

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وعلى أثر ذلك، أقبل المستثمرون على الذهب كملاذ آمن – ليسحب البساط من تحت أقدام البلاتين – حيث ارتفعت عقوده الآجلة تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1437 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1454.4 دولار وأقل سعر عند 1434.6 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للبلاتين بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 852.5 دولار للاوقية، وسجل أعلى سعر عند 861.4 دولار وأقل سعر عند 847.8 دولار.