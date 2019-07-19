شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتد من أدنى مستوى فى 4 أسابيع بعد أن أسقطت البحرية الأمريكية طائرة إيرانية بدون طيار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، بعد أن أسقطت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة إيرانية بدون طيار فى مضيق هرمز.

بحلول الساعة 08:04بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.70$،وسجل أعلى مستوي 56.34$ ،وأدنى مستوي 55.66$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.74$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.52$ ،وسجل أعلى مستوي 63.30$ ،وأدنى مستوي 62.52$.

انخفض الخام الأمريكي بالأمس بنسبة 1.6% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 54.76$ للبرميل ،وفقدت عقود برنت بنسبة 1.65% وسجلت مستوي 61.32$ للبرميل الأدنى منذ 18 حزيران/يونيو الماضي.

قالت الولايات المتحدة إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية بدون طيار فى مضيق هرمز بعد أن هددت الطائرة السفينة ،ومن جانبها قالت إيران إنها لا تملك أي معلومات بشأن خسارة الطائرة.

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تأتي تلك الخطوة بعد تعهد المملكة المتحدة بالدفاع عن مصالح الشحن فى المنطقة ، وبعدما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال "كينيث ماكنزي" إن الولايات المتحدة ستعمل بقوة لتمكن المرور الحر بعد الهجمات التخريبية الأخيرة على ناقلات النفط فى الخليج العربي.

الأمر الذي زاد المخاوف مرة أخرى حيال التوترات فى الشرق الأوسط ،والتي قد قلصت فى وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه تم إحراز تقدما كبيرا مع إيران ،وإنه لا يسعي إلى تغيير النظام الحاكم فى الجمهورية الإسلامية.

وعلى مدار الأسبوع الجاري ،فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 7% ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، تركيزا على مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف مستويات الطلب على الوقود.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى 2019 إلى 1.1 مليون برميل من 1.2 مليون برميل ،بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي فى ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال المدير التنفيذي للوكالة "فاتح بيرول" إنه قد يتم إعادة النظر فى توقعات نمو الطلب العالمي وتخفيضه مرة أخرى ،إذا أظهر الاقتصاد العالمي وخاصة الصيني المزيد من الضعف.