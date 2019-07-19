شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة الكندية على خلاف التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بنسبة 0.1% فى أيار/مايو ،على خلاف توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة المعدل إلى ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.1% ، هذا البيان سلبي للدولار الكندي.

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