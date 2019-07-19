شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بعد انحسار احتمالات خفض كبير فى معدلات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ليتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية بعد انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض كبير فى معدلات الفائدة خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 97.03 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.82 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.76 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.67 نقطة ، بعد تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية عقب تصريحات "جون ويليامز".

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قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي فى نيويورك "جون ويليامز" إنه يجب على المركزي الأمريكي "التصرف بسرعة" لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وضعف التضخم ،وأضاف من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية بدلا من انتظار وقوع كارثة.

وعقب تلك التصريحات قفزت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو الجاري إلى 70% ،وهو ما أدي إلى موجة بيع واسعة للدولار الأمريكي.

لكن سرعان ما تراجعت تلك الاحتمالات إلى حوالي 40% ، بعدما قال المتحدث الرسمي باسم الاحتياطي الاتحادي بنيويورك لتليفزيون CNBC إن تعليقات ويليامز جزء من حديث أكاديمي ولا تتعلق بالإجراءات المحتملة فى السياسة النقدية.