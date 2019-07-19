شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال 3 سنوات بفضل طلب تجزئة قوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى ستة أيام ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا ، لكنها بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال ثلاث سنوات بفضل طلب تجزئة قوي.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.28$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.33$،وسجلت الأعلى عند 16.46$ الأعلى منذ حزيران/يونيو 2018 ،والأدنى عند 16.26$.

حققت الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أقوي موجة صعود يومية خلال هذا العام ، بفضل الطلب الاستثماري القوي ، وتراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات أحد صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حقق المعدن الأبيض"الفضة" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 7.2% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر حزيران/يونيو 2016.

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ويعاذ المكسب الأسبوعي الضخم بشكل مباشر إلى كون الفضة مقومة فى الوقت الحالي بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب ،لذلك نرى دخول طلب تجزئة قوي قادم إلى سوق الفضة.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى فى ست سنوات.

والفضة تميل دائما على أساس النسبة المئوية إلى التفوق على الذهب، سواء كان هذا التحرك صعودا أو هبوطا حسب حركة السوق.

ويضغط على أسعار الفضة فى الوقت الحالي ،انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد انحسار مرة أخرى احتمالات إجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري ،وذلك بعدما قال المتحدث باسم البنك الفيدرالي الاتحادي فى نيويورك إن تصريحات "ويليامز" كانت أكاديمية وليست متعلقة بالإجراءات المحتملة فى السياسة النقدية.

ودعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" يوم الخميس إلى اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع معدلات تضخم وفائدة منخفضة للغاية.