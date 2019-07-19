شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى 6 سنوات قبل أن يتراجع مع نشاط عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأسيوية يوم الجمعة أعلى مستوى فى ست سنوات ، قبل أن تتراجع بالسوق الأوروبية مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،والمعدن الأصفر على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي استنادا على احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,440.05$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,447.08$،وسجلت أعلى مستوي 1,452.89$ الأعلى منذ أيار/مايو 2013 ، وأدنى مستوي 1,436.54$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وتسارع الطلب على المعدن كأفضل استثمار بديل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.3% ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين 96.67 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وانخفض الدولار على نطاق واسع بعدما دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" يوم الخميس إلى اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع معدلات تضخم وفائدة منخفضة للغاية.

وقال ممثل عن البنك الاحتياطي فى نيويورك فى وقت لاحق إن تعليقات "ويليامز" كانت أكاديمية وليست متعلقة بتوجيهات السياسة النقدية الأمريكية.

وعقب تعليقات "ويليامز" قفزت احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى اجتماع نهاية هذا الشهر إلى 70% ،وانخفضت مرة أخرى إلى حوالي 40% بعد توضيح ممثل البنك.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.8% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على الاحتمالات القوية حاليا لقيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر ، وبعد تسارع الطلب على المعدن كأفضل استثمار بديل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 11.44 طن متري فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 21 حزيران/يونيو الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 814.62 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من شباط/فبراير الماضي.