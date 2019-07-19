شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 4 جلسات استنادا على آمال خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، استنادا على آمال خفض الفائدة الأمريكية بعد تعليقات أحد أعضاء البنك الفيدرالي الاتحادي ، بالإضافة إلى آمال حدوث انفراجة قريبة فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 08:59 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل هبوط شركات التكنولوجيا بعد نتائج ضعيفة من "ساب".

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بحوالي 1.5 % ،وحقق أيضا قطاع الطاقة صعودا قويا بفضل انتعاش أسعار النفط العالمية.

Advertisements

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.4% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد تصريحات "جون ويليامز".

قال رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي فى نيويورك "جون ويليامز" إنه يجب على المركزي الأمريكي "التصرف بسرعة" لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وضعف التضخم ،وأضاف من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية بدلا من انتظار وقوع كارثة.

وحاول متحدث باسم البنك الفيدرالي الاتحادي فى نيويورك تخفيف أثر تلك التعليقات ،وقال لتليفزيون CNBC إن تعليقات ويليامز جزء من حديث أكاديمي ولا تتعلق بالإجراءات المحتملة فى السياسة النقدية.

من ناحية أخرى ،وفى علامة على احتمال حدوث انفراجة قريبة فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، تحدث المسؤولين الأمريكيين والصينيين عبر الهاتف يوم الخميس ،وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن المحادثات المباشرة يمكن أن تتواصل.

فى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بحوالي 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا،وصعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.65%.