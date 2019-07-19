شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعود للتداول بقوة أعلى 10,000$ بعد تعليقات عضو الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بعد عودة العملة الرائدة فى سوق التشفير للتداول بقوة أعلى مستويات 10,000$ ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، وبعد تعليقات أحد الأعضاء البارزين فى الكونغرس الأمريكي حول صعوبة إيقاف أو تعطيل البتكوين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 96$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 10,734$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,638$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,401$.

حقق البتكوين يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 9.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 3 تموز/يوليو الجاري ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 9,049$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 290 مليار$ ، مع استمرار انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

واسترد السوق أكثر من 42 مليار$ خلال 48 ساعة ، بعدما انخفضت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية يوم الأربعاء إلى إجمالي 248 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 حزيران/يونيو الماضي.

وقبل عودة البتكوين للتداول بقوة أعلى 10,000$ ، قال خبراء إن التدقيق على صناعة التشفير وعلى عملة "ليبرا" فى الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم ، قد يضعف المعنويات على المدى القصير ، لكنه من غير المرجح أن يغير الاتجاه على المدى الطويل فى عملة "البتكوين" التي تدعمه عوامل أساسية قوية.

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وأكدوا على أن التصحيح الحالي فى أسعار البتكوين نقطة دخول جيدة لأن السوق سوف يتحول تركيزه قريبا جدا إلى إطلاق منصة Bakkt.

وعلى حسب إعلان سابق سوف يبدأ عمل المنصة فى 22 تموز/يوليو الجاري ، ومن المؤكد أن تجذب الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

فى حديث مع تليفزيون CNBC قال النائب الأمريكي "باتريك ماكهنري" وهو عضو بارز فى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "إنه يؤمن بعدم وجود قدرة على قتل البتكوين".

وأضاف ماكهنري "حتى الصينيون بأنظمة الحماية الخاص بهم وتدخلهم الشديد فى مجتمعهم لم يتمكنوا من إيقاف أو تعطيل البتكوين".

وأشار عضو الكونغرس إلى أن أحدث العملات المشفرة المدعومة من الشركات الناشئة أو الشركات العالمية مثل عملة فيسبوك "ليبرا" تحاول تكرار نجاح البتكوين الذي يعتبر جوهر شبكات اللامركزية المفتوحة"البلوكشين".

وأكد على أن المنظمين ليس لديهم أي وسيلة لإيقاف شبكة البلوكشين ،ومع ذلك يعقد أن مشاريع العملات المشفرة الأخرى التي تحكي البتكوين يمكن إيقافها من قبل السلطات التنظيمية.

من ناحية أخرى ، سجل صندوق إدارة الأصول الرقمية Grayscale Investments نموا ملحوظا فى أصوله الخاضعة للإدارة ، حيث وصل غلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.7 مليار$ ، فى علامة قوية على المشاركة الضخمة من الجهات الفاعلة المؤسسية.