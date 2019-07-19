شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 24 من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية مع نهاية الأسبوع الجاري من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.7068، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7076، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7054، بينما حقق الأعلى له في ثلاثة أشهر عند 0.7082.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر تموز/يوليو والتي قد تعكس تقلص اتساعاً إلى ما قيمته 98.6 مقابل ما قيمته 98.2 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك مع صدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث المصارف المركزية في نيويورك، كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال التكنولوجيا ومستقبل النظام النقدي والمالي، ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين الذي سيشارك في حلقة نقاش حول استقلال المصارف المركزية.