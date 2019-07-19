شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي، بينما لا يزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.32% إلى مستويات 107.64 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.30، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.68، بينما حقق الأدنى له عند 107.22.

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هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت استقرار النمو خلال حزيران/يونيو عند 0.7% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 0.8% في أيار/مايو، وعكست القراءة السنوية للمؤشر المستثني منها الطاقة والطعام الطازج استقرار النمو عند 0.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر تموز/يوليو والتي قد تعكس تقلص اتساعاً إلى ما قيمته 98.6 مقابل ما قيمته 98.2 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك مع صدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث المصارف المركزية في نيويورك، كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال التكنولوجيا ومستقبل النظام النقدي والمالي، ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين الذي سيشارك في حلقة نقاش حول استقلال المصارف المركزية.