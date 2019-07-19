شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط لأول مرة في سبعة جلسات متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها في شهر، بينما لا تزال بصدد أسوء أداء أسبوعي لها في شهرين متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.77% لتتداول عند مستويات 56.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.72$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.98% لتتداول عند 63.11$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.50$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 96.84 مقارنة بالافتتاحية عند 96.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر تموز/يوليو والتي قد تعكس تقلص اتساعاً إلى ما قيمته 98.6 مقابل ما قيمته 98.2 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك مع صدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط تقلص العجز إلى 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر مقابل 9.5 مليون برميل في القراءة السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 3.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 455.9 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون سفينة الإنزال الهجومية البرمائية الأمريكية "بوكسر" أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها لمسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، وتلي ذلك أفادت المتحدث باسم البانتجون جوناثان هوفمان أنه "في حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، كانت سفينة بوكسر تبحر في المياه الدولية متجهة نحو مضيق هرمز لتنفيذ العبور المخطط لها مسبقاً".

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كما نوه هوفمان إلى أن "بوكسر اتخذت إجراءات دفاعية ضد طائرة مسيرة لضمان سلامة السفينة وطاقمها حين اقتربت الطائرة من دون طيار من السفينة حتى باتت على مسافة تشكل خطراً عليها"، ونود الإشارة لكون بيان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية لم يذكر هوية الطائرة التي تم تدميرها، إلا أن متحدثة أخرى باسم البانتجون ريبيكا ريباريخ أكدت في تصريحات صحفية على أن الطائرة التي تم ضربها من قبل بوكسر كانت إيرانية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء الماضي والذي أعرب من خلالها أنه لن يكون أحد في مأمن إذا ما اندلعت حرب في الخليج، موضحاً أن بلاده والولايات المتحدة كانوا على وشك خوض الحرب، إلا أن تحذيرات طهران للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة بأن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها في حالة تصعيد المواجهة العسكرية معها، قد جنبت حتى الآن ويلات الحرب.

كما نوه وزير الخارجية الإيراني آنذاك بأن بلاده لن تتخذ إجراءات عشوائية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تشن حرب اقتصادية على النظام الحاكم في إيران، وأن هناك بعض الدول التي تقدم لها المساعدات اللوجيستية، وذلك يعني أن تلك الدول تشارك في تلك الحرب على طهران، ولذلك في حالة اندلاع حرب في المنطقة، فلن يكون أياً من تلك الدول في مأمن، مضيفاً أن بلاده لا تزال تتجنب اندلاع الحرب ولا تسعى إليها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا أمس الخميس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مينوتشن والذي أعرب من خلالها أنها من المقرر إجراء محادثات تلفونية مع المفاوضين التجاريين للصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن مناقشات الطرفين وجهودهم لحلحلة التوترات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم والعمل على التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عن كون الطريق لا يزال طويلاً قبل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مع تطرقه لكون كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين يقومان بضخ الأموال في نظامهما المالي، وأفادته بأن إدارته يمكنها فرض رسوماً جمركية على واردات أمريكا من الصين في حال رغبت في ذلك، مضيفاً أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية سيدعم أسواق الأسهم وارتفاعها.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى إجمالي 784 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر، وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء تنويه مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأمريكي عن كون العاصفة الآسيوية باري قد مرت بسلام وأن منتجو النفط من الحقول البحرية في أمريكا يجرون استئناف الإنتاج في هذه المنطقة.