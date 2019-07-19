قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر.. المعدن النفيس يسجل أعلى مستوى له في 2019

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 19 يوليو، في السوق المصري، بمقدار 9 جنيهات.

وسجل عيار21، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وفي المقابل ارتفع الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1443 دولارا.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:

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عيار 18 بـ 571 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 666 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 761 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5328 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.