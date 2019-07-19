كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 19 يوليو، في السوق المصري، بمقدار 9 جنيهات.
وسجل عيار21، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وفي المقابل ارتفع الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1443 دولارا.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:
عيار 18 بـ 571 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 666 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 761 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5328 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر.. المعدن النفيس يسجل أعلى مستوى له في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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