شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 8.3 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة انخفاض 1.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 729.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1% عن الأسبوع الماضى.

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وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 389.3 مليار جنيه إلى 385.3 مليار جنيه خلال الشهر المنتهى، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 232.3 مليار جنيه إلى 229 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 621.6 مليار جنيه إلى 614.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.