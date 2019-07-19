كبار المفاوضين الصينيين والأمريكيين يبحثون تطورات المشاورات التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه"، أجرى محادثة هاتفية مساء أمس مع الممثل التجارى الأمريكى "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة الأمريكى "ستيفن منوتشين".
وذكرت الوزارة –فى بيان اليوم- أن خه، الذى يشغل منصب عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس الجانب الصينى فى الحوار الصينى - الأمريكى الاقتصادى الشامل، تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تنفيذ الإجماع الذى توصل إليه رئيسا الدولتين على هامش قمة
مجموعة العشرين فى أوساكا، إلى جانب مناقشة الخطوة التالية من المشاورات.
وأضافت الوزارة أن وزير التجارة الصينى "تشونغ شان" انضم إلى المحادثة.
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