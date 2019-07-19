شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم اليابانية مع إشارة المركزى الأمريكى لخفض الفائدة بنهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم اليابانية بقوة اليوم الجمعة من انخفاض تكبدته فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى تلقت فيه الأصول العالية المخاطر دفعة بعد أن عزز مسؤول كبير فى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت لاحق من الشهر الجاري، مع تصدر قطاع أشباه الموصلات للقطاعات الرابحة.

وارتفع المؤشر نيكى 2% إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بنفس النسبة أمس الخميس، ودفع الانتعاش المؤشر القياسى لتجاوز عدة مستويات فنية رئيسية، بما فى ذلك المتوسط المتحرك فى 25 يوما والمتوسط المتحرك فى 50 يوما.

وفى أسبوع، تكبد المؤشر نيكى خسارة بنسبة 1% فى أكبر تراجع أسبوعى منذ أواخر مايو.

وارتفعت بورصة وول ستريت أمس إذ ساهمت تصريحات جون وليامز رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى فى نيويورك فى تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنهاية الشهر الجاري.

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وارتفع قطاع الرقائق اليابانى مقتديا بتوقعات إيجابية للإيرادات من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، مع ارتفاع أسهم أدفانتست كورب 7.1 % وصعود أسهم طوكيو إلكترون 3.5 % وارتفاع أسهم ديسكو 4.2 %.

ومخالفا الاتجاه العام، تراجع سهم شركة البريد اليابانى القابضة 0.8 % لأدنى مستوى على الإطلاق بعد أن أوردت صحيفة نيكى الاقتصادية اليومية أن نيبون لايف،أكبر شركة تأمين خاصة فى البلاد، طلبت من البريد القابضة وقف بيع وثائقها للتأمين فى مكاتب البريد التابعة للشركة.

وتواجه شركة البريد اليابانى التى كانت مملوكة للحكومة فى السابق وشركاتها التابعة تدقيقا فى الأسابيع الأخيرة بشان بيعها لوثائق تأمين.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 % إلى 1563.96 نقطة.