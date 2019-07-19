شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في مايو إلى 30 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأوروبى، اليوم الجمعة، إن فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو زاد إلى 30 مليار يورو (33.7 مليار دولار) فى مايو مقارنة مع 22 مليار يورو فى الشهر السابق.

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