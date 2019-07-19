شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% بعد تلميحات المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية 0.5% اليوم الجمعة بفضل أداء قوى لقطاع النفط وتعزز التوقعات بإقدام كبرى البنوك المركزية فى أنحاء العالم على إجراء المزيد من التيسير النقدي، متجهة صوب اختتام أسبوع اتسم بالتقلب وشهد سلسلة من الإعلانات الضعيفة لنتائج أعمال الشركات.

وتصدرت آنهاوزر-بوش إنبيف المالكة لبداويزر المؤشر الأوروبى الرئيسي، لترتفع أسهم الشركة 4.6 % بعد أن قالت شركة صناعة الجعة المثقلة بالديون إنها اتفقت على بيع عملياتها الأسترالية إلى أساهى اليابانية.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى فى نيويورك أمس الخميس إن صانعى السياسات لا يمكنهم انتظار حدوث كارثة اقتصادية لتقديم تحفيز، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم وقدم الدعم لأسواق الأسهم فى أنحاء العالم.

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وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر القياسى ستوكس الأوروبي، الذى بلغ أدنى مستوى فى 3 أسابيع أمس الخميس، 0.5 % مقتديا بالمكاسب التى شهدتها آسيا أثناء الليل وكذلك بورصة وول ستريت.

وارتفع قطاع النفط والغاز 0.55 % مع ارتفاع أسعار النفط فى ظل أحدث مؤشرات على تورت بين الولايات المتحدة وإيران.