6 مزايا بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. أبرزها بدل البطالة وزيادة المعاشات

هناك العديد من المزايا التى توافرت فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا فى يوليو الجارى بعدما قدمته الحكومة على هيئة مشروع قانون لمعالجة التشوهات والعيوب الموجودة فى القوانين الحالية للتأمينات.

وفيما يلى نستعرض أهم المزايا فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 6 مزايا فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد:

1- يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى القانون الجديد، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، فضلا عن تأمين المرض، علاوة عن تأمين البطالة.

2- وفقا...