شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يحقق ثالث ارتفاع أسبوعي لينهي أسبوعه فوق مستوى 9000 للمرة الأولى في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أنهى المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه الحالي والمنتهي في 18 يوليو الجاري محققاً ثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي، ليُنهي أسبوعه فوق مستوى 9,000 نقطة وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وتحديداً منذ الأسبوع الأول من مايو الماضي.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" أنهى المؤشر العام أسبوعه عند مستوى 9,033 نقطة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 8,968 نقطة وبذلك ينهي أسبوعه فوق مستوى 9,000 نقطة للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 2 مايو الماضي عندما أغلق عند 9,336 نقطة وهو المستوى الذي من المتوقع أن يُشكل نقطة مفاومة قوية أمام السوق خلال الأسبوعين المقبلين والتي بتجاوزها ربما ندخل في موجة ارتفاعات أخرى.

وكان المؤشر السعودي قد وصل في 4 أبريل الماضي لمستوى 9,000 للمرة الأولى في 44 شهراً وتحديداً منذ 2 أغسطس 2015 حيث كان عند مستوى 9101 نقطة كأعلى مستوى له في تلك الجلسة.

ومن أكثر الأمور الداعمة لأداء المؤشر الفترة الحالية، التوقعات للنتائج المالية، والتي تشير إلى نتائج إيجابية وخاصة لقطاعي البنوك والاتصالات، وذلك وفقا لتقرير لموقع "أخبار اليوم"، وهما القطاعان اللذان يدعمان المؤشر العام للسوق السعودي منذ بداية العام، بينما تشير التوقعات إلى تراجع الأرباح في قطاع البتروكيماويات والذي يدعم المؤشر العام كذلك ولكن بنسب أقل من القطاعين السابقين.

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وتشير الأرباح المعلنة إلى قربها من التوقعات حيث جاءت أرباح شركات البتروكيماويات التي أعلنت الشركات عن أرباحها مثل ينساب والمتقدمة متوافقة مع تلك التوقعات بتراجع أرباح القطاع ككل، وكذلك جاءت أرباح زين كمؤشر على ارتفاع أرباح قطاع الاتصالات.

وعلى مستوى المؤشر هذا الأسبوع فقد جاءت الارتفاع في المستويات السعرية مصحوبة بارتفاع في قيم وأحجام التداولات إلى 17.19 مليار ريال (+21.44%) و621.29 مليون سهم (+4.74%) مقارنة بالأسبوع الماضي.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

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