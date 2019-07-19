شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الخاصة تستحوذ على 14% من إجمالي تداولات السوق السعودي الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد – محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: شهد السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي 112 صفقة خاصة خلال أربع من جلساته، بقيمة إجمالية بلغت 2.44 مليار ريال، تعادل 14.02% من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية بالسوق والبالغة 17.19 مليار ريال، وتمت الصفقات الخاصة على 51.36 مليون سهم، تعادل 8.27% من إجمالي أحجام التداولات الأسبوعية البالغة 621.29 مليون سهم، وتمت الصفقات الخاصة على أسهم 32 شركة وصندوق ريت، حيث شهد صندوق جدى ريت الحرمين صفقتين خلال الأسبوع وإن جاءتا في ذيل القائمة.

وحسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" ركز المستثمرون وللأسبوع الثاني على التوالي على القياديات، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من قيم التداولات التي تمت بالصفقات الخاصة، حيث استحوذت 6 من القياديات على النسبة الأكبر من إجمالي قيم الصفقات الخاصة (66%)، وتمت الصفقات الخاصة بتلك الشركات موزعة على أربع من جلسات الأسبوع.

وحسب الرصد جاء على رأس القائمة مصرف الراجحي بقيمة 392.8 مليون ريال وبنسبة 16%، ثم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وبقيمة 382.62 وبنسبة 15.7% من الإجمالي، ثم الأهلي التجاري بقيمة 280.68 مليون ريال، والاتصالات السعودية بقيمة 235.66 مليون ريال، وبنك الرياض وبقيمة 181 مليون ريال، وأخيراً مجموعة سامبا بقيمة 137.72 مليون ريال، وكل منهم تم عليه أربع صفقات بواقع صفقة في كل جلسة.

وبينما كان المستثمرون قد ركزوا الأسبوع الماضي في تنفيذ الجلسات على جلسة واحدة، قاموا خلال الأسبوع الحالي بتوزيع الصفقات على أربع من خمس جلسات، وكان عدد الصفقات في الجلسات الأربعة متقاربة من حيث العدد وقيم وأحجام التداولات.

وشهد السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي 28 صفقة خاصة خلال أربع من جلساته، بقيمة إجمالية بلغت 822.9 مليون ريال، وتمت على 17.35 مليون سهم في 27 شركة وصندوق ريت.

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وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه الحالي والمنتهي في 18 يوليو الجاري محقق ثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي، ليُنهي أسبوعه فوق مستوى 9,000 نقطة وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وتحديداً منذ الأسبوع الأول من مايو الماضي.

وعلى مستوى المؤشر هذا الأسبوع فقد جاء الارتفاع في المستويات السعرية مصحوباً بارتفاع في قيم وأحجام التداولات إلى 17.19 مليار ريال (+21.44%) و621.29 مليون سهم (+4.74%) مقارنة بالأسبوع الماضي.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019 والتي بدأت الشركات منذ أيام قلائل في الإعلان عنها.

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