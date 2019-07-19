شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنابيب السعودية" تفوز بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة تزيد عن 5%من إيراداتها. والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" عن الفوز بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة تزيد عن 5% من ايراداتها لعام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، بأنه قد تم التعميد بتاريخ اليوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، علماً بأن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد سيكون خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى "الأنابيب السعودية" كانت قد فازت، في يناير الماضي، بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 82 مليون ريال.

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وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 0.32 مليون ريال عن الربع الأول من العام الحالي، مُقابل تحقيق صافي خسائر بلغ 5 مليون ريال عن الربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح إلى حصة الأرباح في الشركة الزميلة (الشركة العالمية للأنابيب) للربع الحالي بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي مقارنة بخسارة في الربع المماثل من العام الماضي والتي بلغت حصة الشركة فيها 8.2 مليون ريال سعودي.

وعدلت الشركة مركزها المالي، في مايو الماضي، من خلال تغطية كامل الخسائر المتراكمة البالغة 126.793 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018، والتي تمثل 24.86% من رأس مال الشركة البالغ ريال 510 مليون ريال.

ويعود سبب التغطية الكاملة للخسائر المتراكمة إلى تحويل مبلغ قدره 126.793 مليون ريال من "حساب علاوة إصدار الأسهم" إلى "حساب الأرباح/الخسائر المحتجزة" وفقًا لما أقرته الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في وقت سابق من مايو الجاري.