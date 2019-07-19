شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المزرعة" تُجدد تسهيلات مصرفية مع الإنماء بقيمة 130 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة 130 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل ستمتد من 16يونيو الماضي إلى 30 أبريل 2020، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل ستكون سند لأمر مقدم من الشركة.

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وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل متطلبات رأس المال العامل، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 16.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر في الربع الأول إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2018، بمبلغ 4 مليون ريال وذلك بسبب زيادة عدد فروع أسواق المزرعة 8 فروع وزيادة عدد فروع عالم المغامرات 2 فرع وتعزيز مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى زيادة المصاريف الحكومية.