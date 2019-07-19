شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد مع القوات الجوية يرفع أرباح "الكثيري القابضة" 32.8% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 32.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح في الربع الثاني إلى الربح الناتج من عقد الشركة مع القوات الجوية.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 40.4% إلى 17.9 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 12.7 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 67.2%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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