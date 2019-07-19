شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يُقلص أرباح "ينساب" 61.5% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح بنسبة 61.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 316.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 820.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 329.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 816.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 22.4% إلى 1.6 مليار ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 706.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.451 مليار ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 51.3%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 390.6 مليون ريال بالربع الأول من العام ىالجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 630.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

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