شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 666 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 19-7-2019، ارتفاعا كبيرا بلغ 9 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 666 جنيها للجرام بدون مصنعية.
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة ارتفاع كبير في سعر الذهب عالمياً بأكثر من 24 دولاراً، إذ ارتفعت الأوقية من 1421 دولار إلى 1443 دولارا حتى كتابة هذه السطور.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 666 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 571 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 761 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5328 جنيها
أوقية الذهب 1443 دولار.
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 666 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.