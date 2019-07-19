شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان الأوغندى: التجربة المصرية فى الاستثمار ملهمة لدول القارة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجولت ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الاوغندى، بمركز خدمات المستثمرين سام ميل سوبيليبا، السفير الأوغندي لدى القاهرة، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون الترويج.

واستمعت رئيسة البرلمان الأوغندى، لشرح حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتضم نحو 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات، وشاهدت الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأشادت رئيسة البرلمان الاوغندى، بخريطة مصر الاستثمارية.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة كفاءة الخدمات.

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وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، إن مصر ملتزمة بدورها الريادي في دعم الدول الأفريقية لتحقيق النمو والتنمية، خاصة مع تولي الرئيسعبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتنسق مع المؤسسات الدولية على جذب الاستثمارات فى مجال البنية الاساسية من أجل تطويرها فى افريقيا، ودعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، أعضاء البرلمان الأوغندي لتعريف مستثمري بلادهم بالتجربة المصرية، وتحفيزهم على عقد شراكات مع نظرائهم المصريين للاستثمار في مصر، خاصة في محور قناة السويس، كما دعتهم إلى تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية هذا الشهر.

وأبدت ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي إعجابها بالتجربة المصرية الملهمة لباقي دول القارة في مجال الاستثمار، خاصة ما يتعلق بنظام العمل المٌميكن في مركز خدمات الاستثمار، كما أشادت بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إدماج القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات بالمناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوغندى، رغبتها فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى اعداد خريطة استثمارية مماثلة في بلادها، وفى هذا الأطار، أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، حرص مصر على تقديم الدعم الفني لاوغندا في كل ما يتعلق بالاستثمار، ودعت لدراسة تجربة الإصلاح التشريعي والاقتصادي الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية، ومن أهم نتائجه قانون الاستثمار الذي توسع في منح الحوافز والضمانات للمستثمرين، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.