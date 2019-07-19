شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد تدمير سفينة للبحرية الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى تحتدم فيه التوترات فى الشرق الأوسط بعد أن دمرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية فى مضيق هرمز.

وما زالت أسعار النفط القياسية تتجه صوب تكبد أكبر انخفاض أسبوعى فى سبعة أسابيع، بعد أن تراجعت بشدة فى وقت سابق من الأسبوع بفعل آمال بشأن انحسار التوترات فى الشرق الأوسط وكذلك مخاوف بشان الطلب وتبدد أثر عاصفة أمريكية.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 81 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وهبط برنت 2.7 بالمئة أمس الخميس متراجعا للجلسة الرابعة على التوالى ومتجها صوب تكبد انخفاض أسبوعى بنسبة تزيد عن ستة بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 59 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار. وأغلقت عقود الخام الأمريكى أمس منخفضة 2.6 بالمئة فى الجلسة السابقة، وتتجه صوب تكبد انخفاض أسبوعى بنسبة تزيد عن ستة بالمئة.

وقال ستيفن إينس، لدى فانجارد ماركتس، إن المؤشرات على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سيخفض أسعار الفائدة بقوة لدعم الاقتصاد كانت أيضا من بين العوامل التى تقف وراء مكاسب الخام اليوم.

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وقالت الولايات المتحدة أمس الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية دمرت طائرة مسيرة إيرانية فى مضيق هرمز بعد أن هددت الطائرة السفينة، لكن إيران قالت إنها لا تملك معلومات بشأن خسارة طائرة مسيرة، لكن توقعات النفط فى الأجل الطويل تزداد سلبية.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، إن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط فى 2019 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا فى السابق بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى فى ظل النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بيرول لرويترز إن الوكالة قد تخفض التوقعات مجددا إذا اعترى الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصين، المزيد من الضعف.