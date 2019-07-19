شكرا لقرائتكم خبر عن "البلاليكا" أرخص أنواع الموز فى مصر.. الكيلو يبدأ من 3 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الموز من أكثر أنواع الفواكه تداولا فى العالم، وتختلف أنواعه من أشكاله وأحجامه، وفى مصر يظهر بالأسواق حوالى 10 أصناف من الموز، منها ما يتم استيراده ومنها ما يُزرع فى المزارع والصوب المختلفة.

وتتباين أسعار كل نوع عن الآخر، ولكن يبقى البلاليكا أرخص الأنواع، والذي بدأ يقل تدريجيا من الأسواق بالرغم من مذاقه وشكله المميز، وذلك لأنه موسمى، كما أن إنتاج الشجر منه قليل مثل سعره بالنسبة للمزارع.

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من جانبه، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن موز البلاليكا يبدأ موسمه في آواخر شهر أغسطس، موضحا أن تراجع إنتاجه، سببه أنه قليل الربحية نظرا لسعره المنخفض، حيث يعد أرخص صنف بالأسواق، ويبدأ سعر الكيلو منه بـ 3 جنيهات ويصل حتى 6 جنيهات.